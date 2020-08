"Grandiose", un clip et une chanson hommage à la PMA par la chanteuse Pomme

C'est définitivement le clip du jour, à ne rater sous aucun prétexte. Tout en douceur et simplicité, le clip de "Grandiose" se révèle être un cri du cœur bouleversant en faveur de la Procréation Médicalement Assistée (PMA).

La chanteuse Pomme vient de sortir un nouveau clip pour son titre "Grandiose", tiré de son album "Les failles" sorti en 2019. Un album composé d'un savant mélange de chansons à la fois solaires et graves. Des paroles aux accents féministes dont le fameux "Grandiose" qui parle de Procréation Médicalement Assistée.

Un an après la sortie de son album, Pomme fête cet anniversaire symbolique avec la sortie du clip de "Grandiose". Un clip animé co-écrit et dessiné par Ambivalently Yours, qui à l'époque, avait fait l'artwork de "Failles".

Lors de la sortie de ce titre sur "Les failles", la chanteuse avait expliqué à TerraFemina que ce titre "Grandiose" était vraiment très personnel: "En fait, c'est une chanson que j'ai écrite il y a deux ans déjà (sourire). Pas du tout de façon militante mais juste "pour moi", et ça m'a fait du bien. Elle parle de ce désir très personnel d'avoir un enfant (j'y pense depuis toute petite), mais surtout d'autre chose : je veux avoir un enfant, mais est-ce que je le souhaite vraiment dans cette société, dans ce monde? Est-ce que je m'accorde le droit d'avoir un enfant avec une fille aujourd'hui ? Est-ce que la société dans laquelle nous vivons est propice à tout ça ? La réponse est : non. Et pourtant, un jour sur deux je me réveille avec cette envie dans la tête."

Peu importe ton orientation sexuelle ou les circonstances de ta vie, tu te dis forcément qu'avoir un enfant à l'heure actuelle est un cheminement compliqué.

L'artiste est connue pour son engagement musical. Elle milite pour plus de reconnaissance des femmes lesbiennes dans la société et dans le monde de la musique: "Les femmes lesbiennes sont invisibles dans la chanson française. Mais moi, je rêve du jour où l'on ne me dira plus : "Ah, tu as écrit une chanson lesbienne". Car au fond, on ne dirait jamais à une meuf : "Tiens, tu as écrit une chanson hétéro !" expliquait Pomme à TerraFemina.