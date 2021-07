Grand Corps Malade répond en chanson aux critiques de Fabien Lecoeuvre sur le physique d'Hoshi

Grand Corps Malade vient de partager un nouveau titre extrait de la nouvelle édition Deluxe de l’album "Mesdames" sorti en septembre dernier. En chanson, le slameur répond aux propos tenus par le journaliste musical Fabien Lecoeuvre sur la chanteuse Hoshi.

Intitulé "Des gens beaux", Grand Corps Malade présente ce nouveau morceau sur ses réseaux comme étant une réponse "aux propos hallucinants tenus par un célèbre journaliste sur sa conception des chanteurs et chanteuses et ses propos honteux sur Hoshi." Pour rappel, le chroniqueur musical Fabien Lecoeuvre déclarait ceci sur les antennes de la webradio Arts-Media en avril dernier : "Quand est-ce qu’on va nous sortir des beaux mecs ou des filles sublimes ? Enfin, vous mettez un poster de Hoshi dans votre chambre, vous ? Mais elle est effrayante ! Elle a du talent cette fille, vraiment mais qu’elle donne ses chansons à des filles sublimes". Le slameur a pris la plume pour répondre au journaliste, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il en a choisi une bien aiguisée.

Dans la première partie de la chanson, Grand Corps Malade se glisse dans la peau du journaliste et se demande c’est quoi cette époque musicale où on écoute les paroles des chansons. Ensuite, il passe à l’attaque et lui rappelle que de grands noms de la chanson française d’un autre temps n’ont pas été reconnus et appréciés pour leur physique mais bien pour leur talent. Il donne ainsi l’exemple de d’Aznavour, de Brassesns ou encore de Piaf : "Je suis pas persuadé qu’Édith Piaf / Possédait de belles jambes élancées / Qu’elle allait défiler sur des beaux podiums / Avec des grandes marques de talons compensés…"

Tu sais, monsieur, parfois il faut se taire. Moi, je veux voir Hoshi sur un poster.

Le clip est également interpellant. On y voit Grand Corps Malade en plein shooting photo, retouché et photoshopé à souhait, pour ressembler à un idéal de beauté qui correspond sans doute à celui pensé par Fabien Lecoeuvre. Plus le clip avance, moins on reconnaît le chanteur. A la fin, c’est une suite de visages retouchés qui défilent et on y voit même un autre clin d’œil à Hoshi, avec la reprise de son célèbre chignon.

Grand Corps Malade a présenté ce morceau en exclusivité au festival des Francofolies de La Rochelle, le public a apprécié le titre et en a profité pour huer le chroniqueur musical visé par le titre "Des gens beaux". La production musicale de ce titre et signée Mosimann, déjà à la réalisation de l’album "Mesdames".

La chanteuse Hoshi a quant à elle réagi à la chanson, elle a partagé le titre de Grand Corps Malade sur son compte Instagram en écrivant ceci : "Tu sais parfois les mots c’est mieux que le silence, j’ai compris ça avec Grand Corps Malade depuis l’enfance." Elle semble touchée par le texte du slameur et les internautes également.

Bonne écoute !