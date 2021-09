Google rend hommage au DJ Avicii, qui aurait fêté ses 32 ans aujourd’hui

Le célèbre Dj et producteur suédois Tim Bergling, plus connu sous le nom de scène "Avicii", aurait fêté ses 32 ans, ce 8 septembre 2021. A cette occasion, Google lui rend hommage.

Le Doodle** du jour rend hommage au Dj Avicii, décédé le 20 avril 2018. Atteint d’une sévère dépression depuis plusieurs années, Tim Bergling a mis fin à ses jours. Trois ans après sa disparition, sa musique continue de résonner à travers le monde. Des morceaux comme "Wake me up", "Addicted to you" ou encore "levels" sont devenus de vrais incontournables des soirées d’été et sont même encore diffusés à la radio. A l’occasion de sa date d’anniversaire, Google en profite pour lui rendre hommage avec un Doodle à son effigie. Le Dj suédois aurait en effet fêté ses 31 ans aujourd’hui.

"Tim était un génie musical. Il était sans limite et d’une créativité débordante. Il avait la possibilité d’unir les gens avec sa musique. Je suis certain que son héritage durera pour toujours dans la mémoire de ses fans", témoignaient à l’époque à l’AFP Aloe Blacc et Mike Einziger, qui ont collaboré à plusieurs reprises avec Avicii sur ses plus gros succès.

Un musée dédié à Avicii devrait bientôt ouvrir ses portes du côté de Stockholm, comme on vous l’annonçait ici. Une exposition immersive et interactive qui vous fera vivre de près le processus créatif du génie de la musique électronique. Si Stockholm ne fait pas partie de vos futures destinations, nous vous proposons à la place de jeter un œil à "Avicii = True Stories", un documentaire qui retrace la vie tragique du Dj. Originellement sorti sur une célèbre plateforme de streaming, il est à présent disponible en version courte sur Youtube.

**Qu’est-ce qu’un "Doodle"? C’est le terme employé par Google pour désigner des modifications apportées à son logo pour célébrer des fêtes et des anniversaires, ainsi que pour commémorer la vie d’artistes, de scientifiques ou encore de pionniers célèbres.