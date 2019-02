Giorgio Moroder à l'affiche du BSF 2019

Le Brussels Summer Festival (BSF), dont les premiers noms de l'édition 2019 avaient circulé en début de mois, a étoffé son affiche, avec notamment Giorgio Moroder et les Manic Street Preachers, ont communiqué les organisateurs mercredi.

Giorgio Moroder, du haut de ses 78 ans (il en aura 79 d'ici l'été), viendra donc apporter sa touche disco au festival bruxellois. Le compositeur, musicien, producteur et DJ italien a collaboré avec une interminable liste de grand noms des dernières décennies, de Cher à Daft Punk en passant par David Bowie et Donna Summer. Après la sortie de son dernier album "Déjà vu" en 2015, il entame au printemps 2019 sa toute première tournée live européenne, sous le signe des "eighties" et des boules à facettes.

A côté de ce grand nom que le BSF épingle à son programme, les organisateurs du festival ont également annoncé mercredi les venues du Bruxellois Mustii, de Suarez, des Français du groupe Eiffel, du Collectif 13, et du groupe gallois Manic Street Preachers. Ces derniers avaient, il y a quelques années, eu l'honneur de composer l'hymne officiel de l'équipe de football du Pays de Galles pour l'Euro 2016, à l'occasion de la toute première participation de l'équipe à un Euro.