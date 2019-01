Gesaffelstein annonce une collaboration avec The Weeknd

Le DJ français Gesaffelstein a partagé un court extrait du titre "Lost in the Fire" en collaboration avec le Canadien The Weeknd.

Mike Lévy, plus connu sous le nom de Gesaffelstein a partagé via Facebook une courte vidéo de onze secondes, aussi disponible sur YouTube. Celle-ci laisse entendre un extrait seulement instrumental, et entrevoir les silhouettes de deux hommes dont l'un semble être The Weeknd.

Le DJ et le chanteur de R&B ont déjà collaboré ensemble par le passé sur deux titres issus de l'EP "My Dear Melancholy" de The Weeknd sorti l'année dernière.

En novembre dernier, le musicien français a dévoilé le titre "Return". Quant à The Weeknd, il a annoncé le même mois, lors d'un concert à Toronto, qu'un nouvel album était en route.

En 2019, Gesaffelstein sortira le disque "Hyperion".