Georges-Lucas Ilouridze, le jeune clarinettiste namurois est en finale du Young Belgian Talent 2018

Il se nomme Georges-Lucas Llouridze, c’est un jeune musicien de 18 ans, clarinettiste entre autres instruments. Il a étudié au conservatoire de Jambes, et le 15 décembre il sera sur la scène de Flagey comme unique candidat finaliste francophone au concours "Young Belgian Talent". Il avait également été élu namurois de l'année en 2015. Véritable prodige, il est issu d'une famille de musiciens d'origine géorgienne, qui a formé son propre groupe "Vent d'est". Il a l'état d'esprit d'un concurrent. Il est aussi étudiant à Musica Mundi depuis le mois de septembre, l’école qui vise l’excellence. Et il espère beaucoup de ce concours afin de compléter la bourse et lui permettre de régler le minerval de 25.000 euros par an. Pour voter il faut être dans la salle, et Georges-Lucas compte également sur le public. Avant d'y entrer comme étudiant il a été stagiaire à Musica Mundi...