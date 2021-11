Gael Faure : "Je me suis libéré des contraintes de l’industrie musicale pour faire la musique qui me ressemble"

Asseyez-vous confortablement au coin du feu et prenez le temps d’écouter le nouvel EP "L’eau et la peau" de Gaël Faure. Il s'agit d'une très belle invitation à lâcher prise et à prendre le temps de vous reconnecter à vous-même et aux autres. Sa plume libre et poétique nous a touché en plein coeur.

Faites le test et vous verrez bien, après l’écoute des cinq chansons qui composent "L’eau et la peau", on se sent bien, on se sent mieux. C’est aussi comme cela que s’est senti l’artiste une fois l’Ep terminé nous explique-t-il. "L’eau qui coule sur la peau c’est une façon très imagée de représenter le fait de se laver de ses erreurs, de son passé… Pour tout recommencer."

Sur "L’eau et la peau", la trame est pop, le propos existentialiste. Gael Faure nous donne plusieurs clefs pour, à notre tour, se reconnecter à soi et aux autres. La première piste à explorer est celle de la nature : "Faire une place à Dame Nature chez soi, chez moi" chante Gael Faure sur le titre qui ouvre son EP "L’œuvre de nos vies".

Je n’étais plus heureux à Paris, la ville ne me nourrissait plus suffisamment. J’ai dû me rapprocher de la nature pour retrouver les choses qui me font du bien.

La nature l’apaise et le guide quand il est en perte de repères. Après le confinement, l’artiste a senti cette urgence de se reconnecter à ses origines : "Je suis fils d’agriculteur en Ardèche, j’ai grandi à la campagne. Pour me reconnecter à moi-même j’ai dû m’éloigner de la ville. J’ai quitté Paris et je suis allé habiter dans la Drôme Provençale, j’y ai redécouvert le plaisir d’aller me baigner dans la rivière et ça m’a rendu fou, j’ai réalisé à quel point j’adorais ça."

Un rapport au temps questionné et assumé

Si vous êtes attentifs aux textes de Gael Faure, vous remarquerez que la notion de temps est omniprésente. Deux odes lui sont d’ailleurs dédiées : "Tu risques quoi" et "Renoncer". Gael chante le temps qui passe et rappelle l’importance d’en savourer chaque seconde avec les gens que l’on aime.

Cette notion de prendre le temps s’applique également à son processus créatif nous explique-t-il : "Aujourd’hui, faire de la musique, c’est devenu pour moi quelque chose d’assez précieux. Il faut que je puisse prendre le temps de la faire. Pour ce projet "L’eau et la peau", j’avais aussi besoin d’aller dans l’introspection. Avec la crise du covid que l’on traverse actuellement, je me suis rendu compte que c’était encore plus une nécessité. J’ai eu envie de mettre sur papier certains de mes questionnements pour ensuite pouvoir les partager."

Le temps, Gael Faure le prend aussi dans le tempo de ses chansons, même si ça va à l’encontre des codes de l’industrie musicale : "Le premier single que j’ai sorti c’est "Renoncer". C’est une chanson avec un rythme volontairement plus lent. Souvent, les chansons qui passent à la radio ont un rythme que l’on appelle 'up-tempo'. J’ai fait exprès de prendre le contre-pied et de proposer quelque chose de différent pour mon premier single. Je trouvais que c’était en lien avec la période que l’on venait de traverser et que ça pouvait tous nous faire du bien. Malheureusement les radios ne l’ont pas diffusé pour ces mêmes raisons : 'trop lent' m’a t’on répondu."