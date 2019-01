Future dévoile le titre "NASA" avec French Montana en featuring

Le rappeur américain Future a profité de la nouvelle année pour partager le titre "NASA", une collaboration avec le Marocain French Montana.

Ce morceau rappelle la collaboration signée des deux rappeurs en 2017, intitulée "No Pressure", qui figurait sur l'album "Jungle Rules" de French Montana.

2018 a été une année bien remplie pour Future qui a publié "Beast Mode 2" avec Zaytoven et "Wrld on Drugs" avec Juice Wrld, tout en s'occupant de la direction musicale de la bande originale du remake du film "Superfly".

On notera qu'il avait précédemment collaboré avec Chance the Rapper, Nas, Kendrick Lamar et Jay Rock, alors que French Montana figurait sur le single "No Stylist" de Drake, paru en 2018.