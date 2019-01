Future dévoile le clip de son nouveau single "Rocket Ship"

Le rappeur américain vient de dévoiler le tout nouveau clip de "Rocket Ship", single à retrouver sur son dernier album "The WIZRD".

Après avoir commencé la nouvelle année avec un nouvel album, Future dévoile le clip du single "Rocket Ship". Le musicien y apparaît rappant dans différents décors, devant un mur de briques, une cage d'escalier ou encore à l'intérieur d'un conteneur accompagné de deux collègues masqués aux commandes de motos.

"Rocket Ship" fait suite aux singles "Jumpin' on a Jet", "Crushed Up", aussi issu de "The WIZRD", sorti le 18 janvier dernier.