"From Paris With Love", l'élan d'amour confiné de Melody Gardot

L'étoile du jazz Melody Gardot a sorti vendredi un morceau, accompagnée de son "orchestre de l'impossible", une soixantaine de musiciens du monde entier, recrutés et enregistrés par le biais des réseaux sociaux en plein confinement.

"From Paris with Love", titre de près de 5 minutes aux somptueux arrangements de cordes, repose ainsi sur une partition jouée depuis la Corée du Sud, les Etats-Unis ou encore le Brésil.

En dépit de la distance et du silence dans l'art imposés par la crise sanitaire et le confinement, on peut trouver les moyens d'être connectés. Melody Gardot