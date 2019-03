French Montana dévoile le clip de "Nervous" réalisé en live

Ce titre, produit par Harry Fraud, figure sur l'EP "No Stylist" du rappeur.

Dans le cadre de la série Official Live Performance proposée par Vevo, French Montana a revisité son single "Nervous". Sous la houlette du réalisateur Micah Bickham, ce clip a été tourné dans le Bronx, où le rappeur a grandi. On découvre French Montana cracher ses couplets dans une atmosphère sombre, entouré d'ombres noires menaçantes.

"Nervous" figure sur le dernier EP de French Montana intitulé "No Stylist". Ce projet offre un trio de titres, dont la chanson "Juice" ainsi que le titre "No Stylist" dans lequel le rappeur Drake s'en prend à Kanye West.

"Nervous" devrait figurer sur le troisième album de French Montana, mais aucune date n'a été annoncée. Son dernier album studio en date, intitulé "Jungle Rules", est paru en 2017.

French Montana enchaîne les collaborations, il figurait récemment sur un titre aux côtés de Diplo, Lil Pump et Zhavia Ward sur le titre "Welcome to the Party" issu de la bande-originale de "Deadpool 2".