François Bijou : strass, paillettes et pop-fluo

Le chanteur haut en couleurs François Bijou multiplie les extravagances pour faire vivre ce personnage, projet scénique pop-fluo tout droit sorti des années 80. Il sera à Chénée et à Liège en fin d’année avant la sortie de son EP en 2019.

Habillé d’un survêtement fluo bleu et rouge satiné, impeccablement coiffé, la moustache relevée, François Bijou ne fréquente clairement pas les salles de sport pour suer. Il est plutôt là pour badiner et parader. Dans son dernier clip, qui illustre le titre “Les Mains Baladeuses”, Bijou raconte son goût présumé de l’effort et surtout des rencontres romantiques dans les vestiaires. Décalé, drôle et farfelu, c’est ici tout l’univers du chanteur qui transparaît. Le clip est disponible depuis septembre 2018 et annonce l’EP qui sortira en 2019, courant printemps.