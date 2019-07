Francofolies de Spa - Quelque 150.000 festivaliers présents lors de la 26e édition

Les Francofolies de Spa ont attiré quelque 150.000 festivaliers à l'occasion de leur 26e édition organisée du 18 au 21 juillet, a annoncé dimanche Charles Gardier, co-directeur du festival alors que le site allait s'ouvrir au public pour la dernière journée du rendez-vous musical spadois. Une journée où les artistes féminines seront à l'honneur puisque Angèle, Zazie, Clara Luciani ou encore Jeanne Added sont attendues.

Ces chiffres prennent en compte les festivaliers présents devant les scènes mais aussi ceux qui ont arpenté le centre-ville. "Les craintes du secteur Horeca, avancées avant le festival, se sont finalement montrées infondées vu le succès confirmé de l'événement, qui a affiché complet durant tout le week-end", a souligné le co-directeur du festival. "Vendredi, il y avait déjà beaucoup de monde pour Orelsan."

Les femmes auront été bien représentées durant cette édition, avec Suzane, Alice on the Roof, l'Impératrice ou encore Hyphen Hyphen. "Et ce n'est pas fini puisqu'en cette dernière journée, Angèle est très attendue" tandis qu'une Zazie détendue s'est promenée dimanche matin dans le centre-ville, a souligné Charles Gardier.

Les prestations de Dionysos, Gaëtan Roussel, Mustii, Atome, Glauque sans oublier le trio Kid Noize, Orelsan et Patrick Bruel ont particulièrement séduit le co-directeur du festival. "Je retiens aussi l'émotion lors du concert de Kid Noize et la prestation aboutie d'Orelsan, encore meilleure que les précédentes. Un artiste qui s'adresse aux jeunes générations", a-t-il commenté

Les organisateurs se sont par ailleurs montrés satisfaits du bilan de sécurité et espèrent que la dernière journée des Francofolies s'inscrira dans cette lignée. Les équipes de secours présentes dans le parc de Sept Heures ont enregistré 50% d'interventions en moins que l'année précédente. Cinq personnes ont été transférées vers les hôpitaux régionaux mais leur état n'est pas inquiétant, a précisé M. Gardier.

Pour la première fois en 26 éditions, les organisateurs ont accepté de rembourser des festivaliers qui n'ont pas pu assister à un concert, soit celui de Thérapie Taxi vendredi soir. Une petite centaine de festivaliers ont introduit la demande.