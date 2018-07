Francofolies de Spa : au premier jour, le charme opère !

Dans une formule et un site totalement repensés, la 25è édition du festival spadois a ouvert ses portes, désormais électroniques, sur de magnifiques prestations de Girls in Hawaii et de Clara Luciani !

Il fallait l’oser, et ils l’ont fait ! Après 24 ans d’expérience et d’amélioration progressive dans le même schéma (l’essentiel du festival dans le Village et les grandes vedettes sur la place de l’Hôtel de Ville) cette 25e édition est bien celle de la révolution pour un événement contraint de vivre avec son temps (avoir plusieurs sites à l’heure où la sécurité doit être une priorité absolue devenait difficilement tenable), mais aussi désireux de se réinventer.

Un seul site et un seul ticket donc désormais pour assister à l’ensemble des concerts dans un espace qui nous a paru plus aéré et plus fluide. Il faudra attendre la toute grande affluence de ce week-end pour se faire une idée plus précise, mais, à première vue, le pari semble gagner.

Et, puisque le soleil est de la partie, la fête a pu démarrer en trombe ce jeudi. Après les accréditations d’usage, dans une "Cabane des pros" elle aussi avantageusement repensée, on entre dans l’arène aux doubles sons de deux artistes qui n’auront sans doute jamais l’honneur de nos playlists mais qui symbolisent parfaitement l’ambition familiale et populaire des Francos.

À gauche, Delta, les petits belges qui montent avec leur pop aussi lisse qu’entraînante mais dont le côté plus rock sur scène à réussi à nous accrocher quelques instants. C’est très efficace à défaut d’autre chose. À droite, le français Amir dont la haute rotation en radio joue tout doucement sur nos nerfs mais qui nous a honnêtement surpris par un vrai sens de la scène et une voix par moment très soul que l’on serait curieux d’entendre dans d’autres registres.