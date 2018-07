Francofolies de Spa : au deuxième jour, diversité encore et encore…

Magnifique de sobriété, Francis Cabrel a offert un très beau rendez-vous estival à un public nombreux et intergénérationnel. Avec aussi Ozark Henry, Jérôme Mardaga ou Lylac, une journée sous le sceau d’une grande diversité, si chère aux Francos.

Sa venue, il y a une dizaine d’années déjà, avait été un événement exceptionnel, tellement il s’était fait rare en festival. Son retour ce vendredi a soulevé au moins autant d’enthousiasme ! Francis le Magnifique, Cabrel l’inoxydable nous a, une nouvelle fois, éclaboussé de sa classe tout en retenue et délicatesse. Devant une foule hyper compacte, il fait honneur au nouvel emplacement de la scène Rapsat en osant une entrée tout en douceur. Dès les premiers mots de "Encore et encore", on se souvient des sensations presque physiques que nous procurent ses concerts. Et lorsqu’il entame la trop rare "Leila et les chasseurs", sublime chanson de cœur de nos 15 ans, on a la certitude que ce magnifique cadeau nous est spécialement adressé.

Sobre comme toujours, Cabrel magnifie la chanson française depuis plus de 40 ans. Avec la crème des musiciens de variétés (le fidèle Denis Benarrosh à la batterie et le bruxellois Nicolas Fiszman à la basse notamment) avec cet œil espiègle qui voit passer les années et ce cœur touché par l’histoire des Hommes. "Cent ans de plus" qui raconte l’épopée des esclaves est sublimé par les chants africains des trois choristes.

"Rosie" adaptée de Jackson Browne nous fait également particulièrement plaisir tout comme les quelques grands standards ("Animal", "Sarbacane", "Samedi soir sur la Terre") qui ponctuent le set avant une visite finale à "La Dame de Haute-Savoie" pour prendre congé d’un public ravi. Un tout grand Monsieur !