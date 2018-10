Francofaune, Jour J-3

Du 4 au 14 octobre, le festival Francofaune déploiera sa programmation dans plusieurs lieux de la capitale. Pour mettre à l'honneur les "espèces musicales en voie d'apparition", projet avoué depuis sa création en 2013.



Depuis, l'événement – consacré aux musiques francophones – a accompli une belle prouesse en réunissant nouvelle scène et scène établie, mélangeant les genres et présentant les "nouvelles têtes" aux côtés des "têtes d'affiches" dans des salles très variées.

Cette 5ème édition poursuit l'ouvrage : du Théâtre 140 au VK en passant par l'intimité d'un concert en appartement ; entre le jeu feutré des "Secrètes Sessions" (jeudi 4/10) et la présence exubérante de Brigitte Fontaine (mercredi 10/10), l'offre sera effectivement variée et peut permettre à tous les goûts musicaux de s'y retrouver.



Parallèlement, le festival n'a pas oublié la vocation de l'ancienne biennale, qui se voulait tremplin d'artistes émergents, et à laquelle il a succédé en modifiant son nom et en adaptant son projet aux réalités du métier. Le principe a été renommé "Parcours Francofaune" : des auditions suivies d'un accompagnement en résidence pour 3 projets sélectionnés. L'encadrement par des "coachs" permet aux artistes de gagner en conseils et en maturité. Cette année, c'est Ivan Tirtiaux, Tibidi et Baïkonour qui présenteront en musique le résultat de ce travail, le 13/10 à la Maison de la Création (Bockstael).



En prônant la rencontre des genres et en attirant des professionnels internationaux, le festival est parvenu à faire de Bruxelles une alliée crédible et reconnue de la francophonie musicale. De quoi réjouir tant les mélomanes que les francophiles !





Tarifs et réservations : www.francofaune.be