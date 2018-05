Forever young : 55 heures de Bob Dylan sur Spotify

Une liste de lecture propose de voyager dans le temps avec Bob Dylan puisqu’elle compile 763 de ses titres par ordre chronologique.

Bob Dylan est un artiste prolifique, avec sa carrière débutée en 1959, il s’est imposé dans les années 60 comme une figure musicale majeure. Oeuvrant dans la folk musique, le blues, la country et le rock, l’homme a traversé les styles et les années. Malgré quelques scandales et reproches à son encontre ces dernières années, Dylan reste l’un des chanteurs et musiciens parmi les plus doués de sa génération. Il a même obtenu le prix Nobel de littérature en 2016 pour sa contribution à la poésie populaire américaine.

Sur le site de streaming musical Spotify, un admirateur de Bob Dylan, Samuel Huxley Cohen, a compilé quelques 55 heures de musique du prince de la folk. Ces 55 heures représentent 763 titres qui ont été rangés chronologiquement de 1962 à 2016. La liste n’est pas totalement exhaustive mais elle reprend l’essentiel des chansons de Dylan de “You’re No Good” à “Melancholy Mood” présente sur son avant-dernier album Fallen Angels.

Malgré ses idées personnelles parfois jugées réactionnaires, la musique de Dylan a su, elle, voyager dans le temps. L’artiste a sans cesse fait évoluer son oeuvre pour la calquer aux aspirations de l'époqu et se remettre perpétuellement en question. Avec cette liste de lecture sur Spotify, c’est aussi un voyage dans le temps qui est proposé, nous faisant naviguer du début des années 60 et la préparation de la révolution des moeurs jusqu’à aujourd’hui. C’est la vision de Bob Dylan et l’histoire des Etats-Unis d’Amérique qui transparaissent à travers ces plus de 700 titres.