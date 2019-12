Focus sur Lous and The Yakuza

Lous and The Yakuza - Tout est gore (Clip officiel) - 28/12/2019 Ecoute le nouveau titre de Lous and The Yakuza en digital : https://LousATY.lnk.to/ToutEstGoreID En tournée dans toute la France et à la Cigale de Paris le 23 mars 2020 : http://bit.ly/LousandtheYakuzas_Cigale Rejoins les Yakuzas sur : • Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCz7f4Cl9tlNs26mOmc6-lbg?sub_confirmation=1 • Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Song/Lous-and-the-yakuza-2176094482451421/ • Instagram: https://www.instagram.com/lousandtheyakuza/?hl=fr *********************************** Director: Wendy Morgan Executive Producer: Jannie McInnes Production Company: Scheme Engine Producer: Eli Raskin Production Supervisor: Lavell Wells DOP: Joel Honeywell Choreographer: Kevin Bago and Soraya Lundy, Bloc Casting: Lala Means, Mill Ticket Casting Production Designer: Griffin Stoddard Stylist: Maleeka Moss Make Up: Andrew Colvin Hair: Kendall Dorsey Editor: Peter Johnson, Consulate Colour: Thomas Mangham, The Mill VFX: B.Art. The Yakuza: Kevin Bago Cal Hunt Albert "The Ghost of New York” Esquilin Brian HallowDreamz Henry Derick “Spectacular Slicc” M. Emmanuel Sawacha Geo Alexzander Francoth3artist Iron Bryan Muata Madd Moses Rich James *********************************** PAROLES - TOUT EST GORE Je le sens depuis un petit temps (ouh) Gravir les échelons, ca prends du temps (ouh) Partir au loin, c’est un peu existant (ouh) Quand je vois ta bouche c’est rarement haletant (ouh) J’ai peur de rien, c’est parfois déroutant (ouh) Ce que tu dis, c’est pas très important (ouh) Attends toi à ma folie On est trop beau M’appelle pas “ma jolie” Mon crew chaud Ta confiance démolie Juste par mes mot On vit et puis on oublie Car Tout est gore (x4) Rouler, rouler dans la caisse Penser vivre à toute vitesse Rouler, rouler dans la caisse Penser vivre à toute vitesse Rouler rouler dans la caisse (x2) Tout est Gore et qui finit gore Il est écrit sur mon corps J’ai raison, tu as tort Tout est gore (x4) Pas dans le passé, je vis maintenant (ouh) Elle aime bouger ses fesses timidement (ouh) Nous on twerk depuis la nuit des temps (ouh) Rien d’exceptionnel, on vit l’instant (ouh) On perd notre énergie bêtement (ouh) Je l’ai juré vraiment honnêtement (ouh) Attends toi à ma folie On est trop beau M’appelle pas “ma jolie” Mon crew chaud Ta confiance démolie Juste par mes mot On vit et puis on oublie Car Tout est gore (x5) Rouler, rouler dans la caisse Penser vivre à toute vitesse Rouler, rouler dans la caisse Penser vivre à toute vitesse Rouler rouler dans la caisse (x2) Tout est Gore et qui finit gore Il est écrit sur mon corps J’ai raison, tu as tort Tout est gore (x4’)