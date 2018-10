Musicien, chanteur, professeur et bidouilleur français, Flavien Berger a plus d’une corde à son arc. Retrouvez sa prestation lors du Reeperbahn Festival, qui se déroule en septembre à Hambourg.

Né le 2 juillet 1986 à Paris, Flavien Berger a très tôt montré un intérêt pour la musique grâce à sa Playstation 2 et Music 2000. Il crée ses premières compositions avec ces outils. Après des études de design sonore à l’ENSCI - Les Ateliers, où il est professeur, il créera le collectif Sin avec des camarades de classe. Ensemble, ils développent des installations et projets vidéos. Flavien Berger sort ses deux premiers EP en 2014 chez Pan European Recording. L’artiste atteint la notoriété avec La fête noire, single rétro-pop-futuriste totalement novateur. Berger poursuit sa route entre reprises, collaborations et aboutit son tout premier album, Contre-temps, sorti le 28 septembre dernier. Il y poursuit ses expérimentations musicales avec un voyage futuriste aux influences électroniques et pop.

Flavien Berger était en Allemagne au Reeperbahn Festival en septembre dernier, l’occasion de découvrir ce que l’artiste français fait sur scène avant son passage prochain au Botanique.

Retrouvez le concert de Flavien Berger au Reeperbahn Festival 2018 sur le site web d’Arte ou ci-dessous :