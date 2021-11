Flashback Acide : 2e volet des mémoires de Philippe Manœuvre - Rock 'n drogues à volonté

"J'ai une personnalité addictive, ça m'a servi avec le rock, ma passion devenue métier, et d'ailleurs quand j'ai arrêté l'alcool, je suis devenu accroc à l'eau gazeuse", s'amuse le journaliste rencontré par l'AFP dans une brasserie parisienne (où il a commandé un café allongé). Comme il le raconte dans " Flashback Acide " (Robert Laffont) sorti le 04 novembre, le milieu du rock dans les années 1980 rime avec paradis artificiels . "J'ai revu récemment un survivant de cette époque qui m'a dit "mais c'était quoi ce blizzard de coke tombé sur tout Paris?".

"J'ai skié sur des montagnes de cocaïne, remonté des torrents de whisky": Philippe Manœuvre, célèbre critique-rock, narre dans un livre drôle et émouvant comment il a tourné la page de ses addictions.

Comme David Bowie , ce "caméléon de la pop" qu'il croisera souvent. Et qui s'absentait parfois pour un petit remontant prohibé dans la salle de bains de la suite d'hôtel où il recevait la presse.

Et quand les addictions présentent l'addition, le tribut est lourd à payer. Un passage du livre est consacré à Nikola Acin, jeune confrère et musicien proche de Manœuvre, et Nicolas Ker, leader du groupe Poni Hoax. "Deux soldats perdus du rock", déplore l'ancien rédacteur en chef de Rock & Folk.