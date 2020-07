"Flagey On Air" vous offre un moment unique en compagnie du guitariste Philip Catherine

Ce dimanche 26 juillet 2020, la programmation du Flagey On Air mettait à l’honneur le guitariste belge Philip Catherine et son Quartet. Un concert unique et une rencontre avec une des grandes figures du jazz belge et européen.

C’est un retour aux sources du paquebot Flagey que Musiq3, Klara et Flagey vous proposent. En effet, durant tout l’été, les auditeurs des deux radios publiques et les spectateurs de la salle de concert sont invités à participer à des concerts donnés par de grands artistes belges et étrangers sous la forme d’émissions radio ! Au travers de ce nouveau programme, Flagey réincarne l’ADN de cette grande et belle maison mieux connue comme "la Maison de la Radio" dans les années 30. À cette époque, les studios de Flagey diffusaient les concerts en direct sur les ondes de l’INR, ancêtre de la RTBF et de la VRT. Les concerts de cet été, diffusés en direct sur Musiq3 et en différé sur Klara, accueillent chaque dimanche à 20h un public limité à 200 personnes et prennent la forme d’une émission radio.

Initialement programmé en mars dernier, le Quartet Philip Catherine posait donc ses valises ce dimanche 26 juillet 2020, le temps d’un concert à Flagey. Depuis les années 60, Philip Catherine est une figure importante de la scène du jazz européen. Sa collaboration avec des grands artistes comme Charles Mingus, Chet Baker, Stéphane Grappelli, Dexter Gordon, Larry Coryell, Tom Harrell, NHOP, pour n’en nommer que quelques-uns, son style et sa sonorité uniques, son engagement musical, ont été importants et d’une influence incontestable sur le jazz contemporain européen. Pour ce concert, le guitariste belge est accompagné du pianiste italien Nicola Andrioli, du contrebassiste Bart de Nolf, et du batteur et percussionniste béninois Angelo Moustapha.

Bon concert !