"Fire on Fire", le nouveau single de Sam Smith

Le chanteur britannique vient de dévoiler un tout nouveau single, à retrouver sur la bande originale de la série "Watership Down", prochainement diffusée sur la BBC et sur Netflix.

Diffusée à partir du 22 décembre sur BBC One et BBC iPlayer, la série sera disponible le 23 décembre sur Netflix. "Watership Down" est une adaptation du dessin animé du même nom paru en 1978, rapporte Pitchfork, qui est aussi une adaptation du roman "Watership Down" ("Les Garennes de Watership Down").

Celui-ci raconte les aventures d'un groupe de lapins, tentant de survivre à la destruction de leur habitat naturel.

Le dernier album de Sam Smith, "The Thrill of It All", est sorti l'année dernière.