Festival Nuits Sonores : une exploration musicale fera vibrer Bruxelles du 6 au 10 octobre

C'est parti pour 5 jours de musiques électroniques, de la plus pointue à la plus dansante, et d'expérimentations sonores. La 4e édition du festival Nuits Sonores se déroulera du 6 au 10 octobre à Bozar et dans 9 autres lieux de la capitale. Cinq jours consacrés à des lives, des conférences dans le volet European Lab Brussels, des performances audiovisuelles, des DJ-sets et un grand mix mêlant art contemporain, danse et musique.

Musiques d'aujourd'hui et débats d'idées pour demain Fidèle à son format originel, l’événement compte en fait deux volets : Nuits Sonores Brussels avec une programmation musicale consacrée aux musiques émergentes et European Lab Brussels avec son programme de débats de société liés aux enjeux de la culture et du renouvellement démocratique en Europe. Les Nuits Sonores se sont des têtes d'affiches internationales, mais aussi, depuis la première édition, un reflet du foisonnement des scènes locales bruxelloises et belges avec de nombreux DJ.

3 images Max Cooper et Bruce Brubaker interpréteront une version acoustique et électronique des compositions de Philip Glass © Tous droits réservés

Expérimentations artistiques dans la salle Henry Le Boeuf Les équipes du festival ont profité de la longue période de confinement artistique pour se réinventer et présenter un format innovant à l’affût d’expérimentations artistiques et de projets multidisciplinaires. La première soirée met à l’honneur l’approche minimaliste, répétitive et électroacoustique du piano avec des rencontres entre musique classique et électronique. La musique néo-classique des polonaises Hania Rani & Dobrawa Czocher, dans la lignée des Nils Frahm et Max Richter, et l'hommage au grand compositeur Philip Glass rendu par le producteur d’electronica basé à Londres, Max Cooper et au piano l'américain Bruce Brubaker. Une formule inédite mi-acoustique mi-synthétique: lorsque Brubaker actionne les touches du piano, cela déclenche les sons électroniques gérés par Max Cooper. Chaque pièce de Philip Glass est associée à un traitement électronique particulier, avec une large part d’improvisation dans la manipulation du son. Le piano se transforme en instrument " étrange, semi-chaotique " explique Max Cooper. Une expérience à vivre, puisque chaque concert est unique. Double concert : Hania Rani & Dobrawa Czocher - Max Cooper & Bruce Brubaker - Mercredi 6 octobre

Nala Sinephro Nala Sinephro, compositrice, productrice et instrumentiste belgo-caribéenne basée à Londres présente Space 1.8, son tout premier album, récemment sorti sur le légendaire Warp Records. "Elle y dévoile une sonorité unique où les notes et les tons se rencontrent, s’entrelacent, pour former une alcôve musicale réconfortante" annonce le programme. Des morceaux enveloppants, "une matrice où l’on peut trouver un apaisement" mais aussi des montées d'adrénaline électro et des incursions jazzy, mêlant saxo, piano et électronique comme sur le morceau Space 2. Nala Sinephro jeudi 7 Octobre

3 images Deep See Blue Surrounding You / Vois Ce Bleu Profond Te Fondre, Laure Prouvost © Tous droits réservés

L'art contemporain en musique Représentante de la France à la dernière Biennale de Venise, première française à remporter le Turner Prize britannique, Laure Prouvost une plasticienne et vidéaste adulée de la scène française. La video de son installation vénitienne, Deep See Blue Surrounding You / Vois Ce Bleu Profond Te Fondre sera projetée dans la salle Henry Le Boeuf accompagnée de performances de ses personnages et suivie de deux concerts inédits des musicien.ne.s ayant composé la bande-son: Lafawndah et Flavien Berger. Un spectacle total, une nouveauté pour les Nuits Sonores. Une oeuvre de Laure Prouvost est installée à La Panne dans le cadre de Beaufort 2021