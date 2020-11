Femmes+Musiques+Facebook = En Musique Simone

La page En Musique Simone est à l'initiative du journaliste et attaché de presse musical David Salomonowicz (Comme As You Are) qui a décidé d'agir en mots et... en musique. La page facebook relaie évidemment l'actualité des artistes belges comme Stéphanie Blanchoud ou la bruxelloise d'adoption Mathilde Fernandez, le projet percussif LAY this DRUM ou encore l'actu féminine de la scène techno. Et aussi l'actualité internationale avec une ligne éditoriale qui privilégie plutôt les artistes émergentes. Si les françaises Bonnie Banane et Thaïs, les espagnoles de Hinds ou la rappeuse US Tierra Whack vous sont inconnues, En Musique Simone is the place to be.