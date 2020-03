Félix Zurstrassen sort son premier album en tant que leader

Le bassiste Félix Zurstrassen se dévoile à la tête d'un quartet international et présente un premier album "Nova" en tant que leader, aux confins du jazz moderne et contemporain.

Sideman dans de nombreux projets (Antoine Pierre Urbex, Fabrizio Cassol, Stéphane Galland, LG Jazz Collective, Muzicazur, Typh Barrow, …), il se dévoile pour la première fois en tant que leader aux commandes de ce trio de haut vol réunissant le Belge Antoine Pierre à la batterie, le Brésilien Nelson Veras à la guitare et le Hollandais Ben Van Gelder au saxophone alto. Le répertoire entièrement composé par Félix Zurstrassen a été spécialement pensé pour ce trio inédit. Au cœur d’une structure globale équilibrée, le trio improvise en toute liberté, alternant fougue et retenue dans un trialogue intense et éveillé.

Par ce projet musical, Félix Zurstrassen tend à s’imposer non plus comme l’un des bassistes belges les plus appréciés de sa génération mais comme un musicien et compositeur éclairé.

Félix Zurstrassen était l'invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.