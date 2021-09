Faites le plein de jazz à Liège et Bruxelles du 23 au 28 septembre

Du beau monde pour cette 30ème édition du festival Liégeois. Celui-ci se déroule dans différentes salles du centre ville de Liège : Le Forum, Le Trocadero, Le Reflektor, La Cité Miroir et La Brasserie du cinéma Sauvenière. 4 jours et 36 concerts : Thomas Dutronc, Antoine Pierre, Erik Truffaz, Eric Legnini, Esinam, Steve Coleman, Bill Frisell, Kurt Elling, Robin McKelle, Aka Moon, José James, Protico Quartet, Bam! Trio et beaucoup d’autres.

Le Festival Saint Jazz à Bruxelles du 24 au 28 septembre

Le festival fête sa 35ème édition et propose 5 jours de concerts et 3 lieux, le Théâtre Le Public se joignant cette année à la Jazz Station et le Botanique. Une place importante est faite aux femmes du jazz belge : Nathalie Loriers en Trio, Pauline Leblond et son double Quartet, Mazima, Esinam, Marie-Rose Mayele, Margaux Vranken... "The Wild Party" célèbrera ses 20 ans et proposera cet alliage de jazz et de théâtre joué par Greg Houben, Benoît Verheart, Sam Gerstmans, Matthieu Vandenabeele et Laurent Delchambre. Le Quintet "Alpeh" amènera une touche orientale et invite un musicien de haut vol : Fabrizio Cassol. Enfin, c’est Biréli Lagrène qui clôturera cette 35ème édition.

