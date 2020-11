Fabiola invente la Dracula Pop. De l'importance du storytelling pour les groupes rock et pop indé.

Les groupes de pop et rock indé sont nombreux sur la scène belge. Quelle est la stratégie pour faire vivre son groupe en 2020 ? Quelle évolution depuis les années 90 ? Fabrice Detry, ex-Austin Lace et The Tellers, aujourd’hui membre du groupe Fabiola évoque son expérience.

Fabiola sort un premier album Check My Spleen en 2018 sur le label indépendant Dear Deer Records . Un album pressé à 600 exemplaires. Ils sont pratiquement tous écoulés. L’actu de cet automne c’est une tournée en Italie dans des mini-salles, du club à la pizzeria, et la sortie de You Crazy Diamond sous forme d’un vinyl 45 tours. Un morceau d’un genre nouveau : la Dracula Pop.

La mélodie catchy de You Crazy Diamond cache un sujet obsédant pour tout artiste : la quête effrénée de la création " parfaite " et pourquoi s’y accrocher envers et contre tout. Cette quête esthétique, elle te dépasse et elle t’avale nous dira Fabrice Detry . Pour accompagner la sortie du morceau, Fabiola dézingue le clip traditionnel avec un objet video de plus de 9 minutes . Un making off de la tournée italienne sous forme de recette pour créer le clip idéal: road trip en mini van, logements aux ambiances lynchéennes, public clairsemé et 200% de conviction : une mise en abîme de la rock’n roll attitude on tour . La drogue en moins.

Fabrice Detry : une expérience de 25 ans dans le rock en Belgique.

Fondateur du projet Fabiola, Fabrice Detry compose de la musique depuis les années 90. Avec le groupe Austin Lace (3 albums) puis le groupe The Tellers (3 albums et deux tournées US) et Hallo Kosmo (1 album). Si sa passion d’auteur et de musicien est intacte, ses motivations et le but à atteindre avec Fabiola sont très différents d’il y a 20 ans. L’internet, les réseaux sociaux, les communautés et le storytelling sont passés par là. Rencontre.

Ne dites plus public, dites communauté

J’ai complètement revu ma manière de voir la musique et l’ambition qu’on peut y mettre. Ce n’est pas réduire son ambition que de l’adapter à son public, à sa communauté. On est dans une notion de partage. Aujourd’hui, la musique est considérée comme du divertissement. Mais en fait non. On se saigne pour apporter un petit élément qui n’est pas marchand, mais un objet culturel qui s’échange et qui se partage. Ce petit diamant qu’on donne gratuitement finalement, c’est une manière de sortir de la marchandisation et de rentrer dans un plaisir plus esthétique qui nous permet d’ouvrir un peu notre esprit. Et pour moi, le statut d’artiste c’est la moindre des politesses: ça nous permet de continuer à créer, de vivoter et de donner aux gens gratuitement. Avec une reconnaissance sociale.

Le disque n’est plus la source de revenus principale d’un groupe

On est dans une micro-économie, mais qui doit être rentable: l’idée c’est que le label puisse rembourser son investissement pour pouvoir sortir le disque suivant. Et ça génère des concerts pour lesquels le groupe sera payé. Et il y a aussi les droits d’auteur. L'idée n’est plus de gagner sa vie uniquement par ce biais-là (la sortie de disques).