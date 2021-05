Eurovision 2021 – Hooverphonic dévoile sa stratégie et ses pronostics

Hooverphonic - The Wrong Place - Belgium ???????? - Official Music Video - Eurovision 2021 -... Hooverphonic will represent Belgium at the Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam with the song The Wrong Place. - ► Video production company: Ben Wevers Productions Director: Jan Boon Producer: Ben Wevers DOP: Anton Mertens Art Director : Charlotte Verplancke Styling: Tom Eerebout 1st AD : Joke Pevenage Steady-cam : Olivier Merckx Setdresser : Pepijn Gyssels Assistant styling : Erik Vanberghen Make Up : Vasko Todorof 1st Assistant Camera : Vincent-Aaron Segers 2nd Assistant Camera : Idan Datauker Gaffer : Jelle Bollen Best Boy : Jasper Keymeulen Electro : Thomas Sandler SFX/grading : Hans Desmet Casting Agency : We Want You Actor: Olivier Bisback #Hooverphonic #TheWrongPlace ► Stream or download ‘The Wrong Place here: https://Hooverphonic.lnk.to/TheWrongPlace ► Hooverphonic on Instagram: https://www.instagram.com/hooverphonicoff/?hl=en ► Hooverphonic on Facebook: https://www.facebook.com/HooverphonicOff/ ► Subscribe to Hooverphonic on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJY1CBpK3aAb_O5hoZyNr4g ► Music video by Hooverphonic performing The Wrong Place. © 2021 Universal Music Belgium - If you want to know more about the Eurovision Song Contest, visit https://eurovision.tv Shop the official Eurovision Song Contest merchandise: https://shop.eurovision.tv/ Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/eurovision Follow us on Twitter: https://twitter.com/Eurovision Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/EurovisionSongContest/