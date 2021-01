Eugene Wright était le dernier survivant du "classique" Quartet de Dave Brubeck

Concert de Dave Brubeck 1964 - Emission "Jazz pour Tous" - 11/12/1965 Concert de jazz, enregistré par la RTBF en novembre 1964, avec Paul Desmond au saxophone, Gene Wright à la contrebasse, Joe Morello à la batterie et Dave Brubeck au piano. Les titres interprétés : "St. Louis Blues", "Koto Song", "Three To Get Ready", "In Your Own Sweet Way", "Take Five". David Warren Brubeck pianiste de jazz est né à Concord en Californie le 6 décembre 1920 et décédé le 5 décembre 2012 à Norwalk, dans le Connecticut.