Et si on assistait à un concert en livestream pour la Saint-Valentin ?

Pandémie oblige, vous ne pourrez pas emmener votre moitié à un concert pour célébrer la Saint-Valentin cette année. De nombreux artistes ont toutefois trouvé la parade en proposant des performances musicales retransmises en ligne pour pimenter votre soirée en amoureux. Tour d'horizon des événements à ne pas manquer le 14 février. Bien qu'on le connaisse surtout pour le tube "F*ck You", le chanteur américain Cee Lo Green est un grand romantique dans l'âme. La preuve avec le concert qu'il diffusera en direct depuis sa demeure à Atlanta, en Géorgie. L'événement sera retransmis sur le site SessionLive, où les amoureux peuvent également acheter leurs billets. Il leur faudra débourser entre 9,99 et 250 dollars pour assister à ce concert inédit, qui sera suivi d'une session de question-réponse et d'une "afterparty" pour quelques privilégiés. Le chanteur américain a mis les petits plats dans les grands en créant sa propre playlist sur Spotify, en amont de sa prestation.

De son côté, Josh Groban promet d'interpréter les chansons les plus romantiques de son répertoire. Le ténor américain donnera de la voix pour "A Night With Josh Groban", qui sera simultanément diffusé en livestream dans trois zones géographiques. Les billets pour le concert vont de 30 à 150 dollars, et donnent la possibilité de revoir la prestation en ligne durant 48 heures.