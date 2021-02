Et si la prochaine star de la chanson était… un bébé dans le ventre de sa mère ?

Le label indépendant Sacred Bones sortira en avril prochain le premier album studio de Luca Yupanqui, "Sounds of the Unborn". L’opus a été enregistré alors qu’elle était encore dans le ventre de sa mère, Elizabeth Hart, la bassiste attitrée du groupe de rock expérimental Psychic IIIs.

Elizabeth Hart et son compagnon, Iván Diaz Mathé, ont enregistré Sounds of the Unborn in utero grâce à des électrodes placées sur l’abdomen de la bassiste et à la "technologie biosonique MIDI". Ce système à ultrasons a permis de transcrire les vibrations émises par Luca dans le ventre de sa mère dans des synthétiseurs. Un processus méditatif qui s’est déroulé durant plusieurs sessions d’une heure.

Ces enregistrements ont été édités par les futurs parents, qui ont essayé d’intervenir le moins possible pour permettre "au message de Luca d’exister sous sa forme brute".

A un certain moment, ils en sont venus à se demander : 'Que dirait [Luca] si elle pouvait parler ? Comment réagirait-elle face au monde extérieur ? Et finalement, quel genre de musique jouerait-elle si elle en était capable ? Cet album est une tentative de répondre à ces questions.

Si l’album sortira dans son intégralité en avril, le morceau "V4.3 pt.2" a déjà été partagé. Il est accompagné d’une vidéo conceptuelle conçue par les parents avec l’aide de l’artiste américaine Victoria Keddie. Et selon Sacred Bones, Luca Yupanqui est sa première fan. "Sa conscience de ce qui se passait était stupéfiante", a-t-il déclaré.