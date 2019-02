Envie de concerts de Beyoncé et Jay Z gratuits à vie ? Devenez végétalien !

Le plus célèbre couple du show business vient de lancer le "Greenprint Project", un concours qui permet à leurs fans de gagner un accès à vie à leurs concerts, si ils s'engagent à suivre un régime végétalien.

"Quel est votre Greenprint? Cliquez sur le lien dans ma biographie pour avoir une chance de gagner des billets à vie pour assister aux de concert de JAY Z ou aux miens" a-t-on pu lire dans la légende accompagnant une publication sur le compte Instagram de Queen B. De quoi déchaîner les fans de la chanteuse américaine.

Accompagnée de son mari Jay Z, elle invite leurs foules d'admirateurs à adopter un régime végétalien. Une demande qui n'est pas gratuite. Car tous les participants pourront potentiellement gagner un accès gratuit à tous les concerts du célèbre duo pendant une trentaine d'années.

Un concours plutôt souple, car même les fans souhaitant pratiquer un régime partiellement végétalien peuvent participer. Par exemple, ils peuvent très bien se contenter du "lundi sans viande" ou consommer deux repas à base de plantes par jour pour se qualifier pour la compétition rapporte Pitchfork. Mais attention, celle-ci ne concerne que les résidents des Etats-Unis.

Récemment, la musicienne et son époux ont défendu le véganisme dans le livre de recettes de Marco Borges "The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World".

Tous les détails concernant la compétitions sont disponibles sur ce site

Dernièrement, le couple a fait parlé de lui avec un clip tourné au Louvre.