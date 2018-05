En tournée avec Roméo Elvis

Sur scène, le rappeur belge est un animal, une vraie bête d’énergie et de spectacle, en coulisses, Roméo Elvis n’est pas si différent, tout aussi gesticulant et farceur. Il se dévoile un peu plus dans cette série de quatre épisodes sur sa tournée.

Ceux qui le suivent sur Instagram à travers ses stories le savent, Roméo Elvis adore la scène mais aussi se mettre en scène dans ses mini-vidéos. Très actif sur les réseaux sociaux, l’artiste multiplie aussi les innovations (comme cette parodie d’ONPC), il apparaît dans High et Fines Herbes, il collabore avec ceux qui émergent (Myth Syzer, Her, sa soeur Angèle), le rappeur est absolument partout, hyperactif de travail. A l’occasion de la sortie de Morale2Luxe le 16 février dernier, il entreprend une tournée avec le producteur Le Motel et livre les coulisses de son Morale Tour sur YouTube. En quatre épisodes, on découvre l’envers du décor, le quotidien de la tournée et les rigolades avec Caballero, Jeanjass, Swing et ses autres amis. Le rappeur s’avère très farceur mais aussi presque robotique durant les séances d’autographes.

Retrouvez les 4 épisodes des coulisses du Morale Tour sur YouTube.