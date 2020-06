En France comme ailleurs, la Fête de la musique se passera à la maison

Les deux monuments de la musique française mettent du cœur à l'ouvrage, et proposent chacun de leur côté un concert diffusé sur leur compte Facebook. Bertignac a promis d'assurer un marathon rock à partir du 21 juin à "16h jusqu'au lendemain". Au programme "du Bertignac, du Téléphone, mais aussi des reprises car sinon je ne tiendrai pas, donc des Stones, des Beatles, du Dylan, du Cat Stevens, Otis Redding, etc. Les gens pourront demander ce qu'ils veulent, si je connais je fais", a-t-il précisé à l'AFP.

Quant à Jean-Michel Jarre, le musicien français d'électro proposera un concert dans un univers virtuel où il pourra être rejoint "par les avatars des spectateurs en immersion totale", a-t-il confié à l'AFP. Conçu avec la startup française VRrOOm, ce projet durera 45 minutes et permettra aux spectateurs d'être en interaction avec l'artiste. Annoncé pour 21h15, heure de Paris, le concert sera retransmis en direct sur toutes les plateformes digitales, accessible de n'importe quel point du globe (via les sites et réseaux de Jarre et de VRrOOm)

L'accès à ce show en réalité augmentée sera gratuit, car soutenu par le ministère de la Culture en France, qui le diffuse aussi.

France 2 et France Inter : les concerts en ligne

France 2 diffusera son grand concert désormais traditionnel. Si celui-ci devait initialement se tenir à Nice, il se tiendra désormais sur la scène de l'AccorHotels Arena le 19 juin, et avec un public de 2.000 spectateurs. Baptisé "Tous ensemble pour la musique", le grand concert sera présenté par Laury Thilleman et Garou. Au programme, Clara Luciani, Dadju, Christine and The Queens, Benjamin Biolay, Amir ou encore Bruel, Sting et Shaggy, mais aussi Kendji Girac.

Même concept chez France Inter, qui investira l'Olympia dès 11h, avec Pomme, Louise Attaque, Katerine et enfin un DJ set avec Etienne de Crecy.

Et les festivals ?

Piètre année pour les amateurs de ces réjouissances estivales. Mais pas question pour autant de baisser le son. Le Hellfest, grand-messe du métal en France, a beau être reporté à l'année prochaine, une version digitale se tiendra bel et bien du 19 au 21 juin sur son site.

Même son de cloche pour Société Ricard Live Music, qui à défaut d'investir le Parc de la Villette proposera aux festivaliers frustrés, trois concerts sur sa page Facebook avec Julien Granel, Suzanne et Myd.