En concert à Lausanne, Erik Truffaz décroche la lune et vous l'offre

Programmé tous les deux ans à Lausanne, le festival Label Suisse est un festival gratuit créé en 2004. Le but est de mettre en avant les artistes Suisses.

Et c’est donc dans un contexte particulier, que ce festival s'est tenu en septembre dernier. Parmi la centaine d'artistes suisses qui s'y sont produits, le trompettiste Erik Truffaz et son Quartet (Erik Truffaz est né à Chêne-Bougeries, commune Suisse du canton de Genève). L’actualité d’Erik truffaz est la sortie de son dernier album "Lune Rouge" : Pour cet album, nous avions envie de choses nouvelles, explique Erik Truffaz, Nous avons confié les clés à Arthur Hnatek (nouveau batteur depuis l’album "Doni Doni") et lui avons demandé de composer le matériel de base sur lequel le Quartet a pu travailler le son, arranger puis déranger les éléments.

Le Quartet est composé d’Erik truffaz à la trompette, Benoît Corboz au clavier, Marcello Giuliani à la basse et Arthur Hnatek à la batterie. Passé maître en métissage des genres, l'inlassable explorateur Erik Truffaz a invité à ses côtés la chanteuse alémanique et multi-instrumentiste Andrina Bollinger. Un enregistrement tout récent et un moment rare, que l’émission de Didier Melon "Le Monde Est Un Village" vous proposait d’écouter, grâce à la Radio-Télévision Suisse, partenaire du festival.

Bon concert !