"En Avant Marche", les instruments de musique s’expriment à Marche-en-Famenne

A partir du 7 octobre, chaque premier mercredi du mois, l’a.s.b.l. Music Fund organise à nouveau des soirées "En Avant Marche", dédiées à un instrument de musique. Conférences et concerts auront lieu au Château Jadot, à Marche-en-Famenne.

C’est en raison de la crise sanitaire que, cette année, les soirées "En Avant Marche" ne se dérouleront pas dans les ateliers de l’a.s.b.l., comme auparavant, mais bien au Château Jadot qui offre plus d’espace pour mieux respecter les distances et accueillir plus de monde.

Le 7 octobre, la soirée sera dédiée au trombone, en présence du chef d’orchestre et tromboniste Thomas Moore. Le 4 novembre ce sera au tour des musiciens Bart Coen et Koen Diltiens de présenter l’histoire, le répertoire et les différentes déclinaisons des flûtes à bec. Enfin, le 2 décembre, le contrebassiste Jean-Louis Rasinfosse, qui a collaboré avec quelques grands noms du jazz comme Toots Thielemans, Steve Houben ou Philip Catherine, viendra présenter son instrument de prédilection, la contrebasse.

Certaines soirées seront retransmises sur la page Facebook de Music Fund, pour permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, d’y assister.

La programmation s’étend également, si tout va bien, de février à juin 2021, avec des soirées autour de la guitare électrique, la harpe, le hautbois, l’accordéon et les percussions.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet de Music Fund.

Curieux de voir à quoi ressemble une session de "En Avant Marche" ? Voici l’un des concerts donnés l’an passé.