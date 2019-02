Eminem dans le dernier clip du rappeur Boogie

Eminem rappe aux côtés de son protégé Boogie dans le dernier clip de ce dernier intitulé "Rainy Days".

Boogie figure parmi les artistes stars du label d'Eminem, Shady Records, depuis 2017 et a publié son 1er album, intitulé "Everything's For Sale" en janvier dernier.

Eminem rejoint le rappeur californien sur le titre "Rainy Days" et figure naturellement dans le clip dans lequel Boogie livre ses couplets surplombé par un nuage de pluie, même en intérieur, alors qu'Eminem affiche un nouveau style vestimentaire moins rap et une barbe brune taillée de près.



"Rainy Days" est le quatrième single issu de "Everything For Sale", sur lequel figurent des contributions de J.I.D, 6LACK, Snoh Aalegra et Christian Scott.



Après une série de concerts en Australie ce mois-ci, Boogie démarrera une tournée nord-américaine le 1er mars pour promouvoir son premier LP. Ces concerts dureront jusqu'à la mi-mai et se concluront par une apparition au Firefly Festival du Delaware en juin.