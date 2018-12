Elton John reprend "Young Dumb & Broke" de et avec Khalid pour Spotify

Elton John a offert une nouvelle interprétation du morceau "Young Dumb & Broke" de Khalid, lors de son spectacle à Las Vegas, avec Khalid lui-même pour l'accompagner.

Ce titre, datant de 2017, bénéficie cette fois des talents de pianiste de Elton John et d'un arrangement musical plus orienté ballade que R&B à l'origine.

"J'ai découvert la musique de Khalid il y a quelques années et j'en suis fan depuis", a révélé Elton John. "Nous nous sommes enfin rencontrés quand j'ai joué dans sa ville natale d'El Paso l'année dernière. C'est un plaisir de ne faire qu'une petite partie du voyage de tout nouvel artiste et c'est merveilleux de voir son étoile continuer à monter. 'Young Dumb & Broke' est une chanson fabuleuse, une de mes préférées, et je suis vraiment ravi qu'il ait suffisamment aimé ma reprise pour y poser sa voix".

La reprise de "Young Dumb & Broke" fait partie d'un enregistrement réalisé pour Spotify Series au Colosseum de Las Vegas et est accompagnée pour la face B de la nouvelle édition de "Bennie and the Jets", titre d'Elton John de 1973.