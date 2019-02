Ellie Goulding et Clean Bandit s'offrent une parodie de Donald Trump pour le clip de "Mama"

Le groupe britannique vient de dévoiler le clip de son single "Mama" avec leur compatriote Ellie Goulding.

Comment fait-on pour devenir Donald Trump ? Clean Bandit et Ellie Goulding donnent un début de réponse avec leur dernier clip mettant en scène la jeunesse d'un homme qui a tout de l'actuel président des Etats-Unis. Dans les colonnes de Billboard, la chanteuse du groupe Grace Chatto explique avoir écrit un scénario "à propos d'un garçon dont le pouvoir a été nié lorsqu'il était enfant, et qui a grandi avec la détermination de le reprendre".

La vidéo prend fin avec une séquence où le faux Donald Trump danse avec son épouse. Sur le sol qu'ils foulent, on peut lire la phrase "damaging our children can damage the entire world." ( "Nuire à nos enfants peut nuire au monde entier")

"Mama" est issu du deuxième album solo de Clean Bandit "What is Love?". Le single fait suite aux titres "Rockabye" et "Solo".