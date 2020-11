Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Gene Kelly, Nat King Cole… au gala d’investiture de JFK, janvier 1961

"JFK : The Lost Inaugural Gala", ce document exceptionnel est à voir jusqu’au 6 novembre sur Auvio. Réalisé à l’occasion du centenaire du 35ème président des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy, il retrace la folle soirée de gala du 19 janvier 1961, veille de l’investiture de JFK.

Washington n'avait jamais rien vu de tel : une vague de jeunesse, de glamour, d'espoir et de bonne humeur s'abattait sur la capitale lors de l'investiture en janvier 1961 de John Fitzgerald Kennedy, le plus jeune président jamais élu jusqu'alors. La veille, le 19 janvier 1961, se tenait un gala pré-inaugural à Washington. Une soirée produite par le chanteur crooner et acteur Frank Sinatra. Cette soirée devait être initialement diffusée par la chaîne NBC mais l’événement n’a finalement jamais été diffusé… à cause de la neige !