Ella Fitzgerald et la magie sans pareille de sa voix

Pure Love - The Voice of Ella Fitzgerald - Documentaire musical - 15/06/2021 La voix d'Ella Fitzgerald est un phénomène et reste inégalée à ce jour. Elle avait une justesse absolue et une intonation parfaite. La voix d'Ella couvrait trois octaves, son phrasé semblait sans effort et les rares moments de sa carrière de près de soixante ans où elle chantait faux étaient rares. Il n'y a pratiquement aucun style de musique dans lequel elle n'excellait pas, et ses nombreux enregistrements - désormais légendaires - du "Great American Songbook" avec des morceaux de compositeurs américains tels que George et Ira Gershwin, Harold Arlen, Cole Porter ou Duke Ellington sont restés une référence pour la "bonne" interprétation de ces chansons pour des générations de chanteurs. Ira Gershwin aurait dit : "Je n'ai pas réalisé à quel point nos chansons étaient bonnes avant qu'Ella ne les chante." Nous perçons le secret de la voix d'Ella Fitzgerald grâce aux déclarations des chanteuses Dianne Reeves et Dee Dee Bridgewater, de la batteuse et productrice de jazz Terri Lyne Carrington, de la violoniste de jazz Regina Carter, de l'auteur Tad Hershorn et du célèbre critique de jazz Will Friedwald, entre autres. Ils décrivent l'impact que sa voix a eu et continue d'avoir sur leur vie. Nous voulons en savoir plus sur la vie d'Ella et découvrir ce qui l'a poussée à chanter de façon inimitable.