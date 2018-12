Elisabeth Moss dans le clip de Brandi Carlile "Party of One"

La chanteuse américaine aux multiples récompenses Brandi Carlile vient de révéler le clip du single "Party of One", dans lequel on retrouve la star de la série "The Handmaid's Tale", Elisabeth Moss.

Dans ce clip, l'actrice revit des scènes de rupture avec sa partenaire, incarnée par Nicole Disson. Conformément aux paroles de la chanson, le clip se termine sur une réconciliation.

"Party of One" est le dernier extrait de l'album "By the Way, I Forgive You" (2018), qui a valu à la chanteuse six nominations aux Grammy Awards 2019 la semaine dernière, notamment celui de l'Album de l'année.