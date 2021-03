Elina Duni, voyage entre jazz, chanson française, folk et le son de l’Albanie

Durant cette période étudiante, elle forme son propre groupe avec Colin Vallon (piano), Patrice Moret (basse) et Norbert Pfammatter (batterie). La création de l’ Elina Duni Quartet lui permet de concilier les airs de son enfance dans les pays Balkans ("Osso Varun"), son goût pour la chanson française et le jazz moderne. Depuis lors, elle nous emmène en voyage sur chaque album. En alternant des chants folkloriques de son pays natal et des tubes italiens ou français, de Gainsbourg à Ferré, le tout coloré de jazz.

Elina Duni naît dans une famille d’artistes à Tirana, capitale de l’Albanie, en 1981. À l’âge de cinq ans, elle montre des prédispositions pour le chant et la scène qui l’attire déjà. En 1992, après la chute du régime albanais, sa famille s’installe en Suisse, à Genève, où la jeune fille poursuit ses études. Décidée à poursuivre une carrière artistique, Elina Duni intègre de 2004 à 2008 la Haute Ecole des Arts de Berne où elle s’inscrit en classe de jazz pour approfondir le chant, la composition et la pédagogie musicale.

Jazz, chanson française, folk et le son de l’Albanie

Elina a une voix chaleureuse et lumineuse, même quand elle chante la tristesse et depuis plusieurs années, la notion d’exil l’inspire beaucoup. Une interprète remarquable comme en témoigne à nouveau, son tout dernier album "Lost Ships" paru sur le label ECM. Elle est accompagnée par le guitariste londonien Rob Luft, par Fred Thomas au piano et Matthieu Michel à la trompette. On y retrouve des chansons qui touchent aux influences du passé, avec le son de l'Albanie et du folklore méditerranéen toujours présent mais également d'autres influences musicales : ballades de jazz intemporelles, chanson française, chanson folk américaine en passant par les chansons rendues célèbres par Frank Sinatra et Charles Aznavour.

Elina Duni était l’invitée de Patrick Bivort dans son émission "Classique Lounge" sur Classic 21.