Elina Duni, unique et bouleversante

La chanteuse albanaise Elina Duni sera en concert ce samedi 10 octobre à Flagey. Sa musique est un mélange tout à fait inédit de jazz et d'airs inspirés du répertoire traditionnel albanais et de jazz.

Née à Tirana, Albanie, en 1981, dans une famille d’artistes, Elina Duni monte sur scène pour la première fois à l’âge de cinq ans et chante pour la Radio et Télévision Nationale ainsi que dans divers Festivals pour Enfants. En 1992, suite à la chute du régime communiste, elle arrive en Suisse et s’installe avec sa mère à Genève où elle étudie le piano classique et découvre le jazz.

D es textes chantés en anglais, roumain, turc, grec, albanais...

À ce mélange si caractéristique de chants traditionnels des Balkans et de jazz, elle ajoute de nouveaux morceaux créés avec le jeune guitariste londonien Rob Luft. Constitué il y a trois ans, le duo a été rejoint récemment par le peintre des sons Fred Thomas, au piano et à la batterie. La musique d'Elina est considérée comme unique et bouleversante. Son parcours personnel fait de départs, de séparations (son père est parti vivre aux US lorsqu'elle était enfant), de retrouvailles (elle travaille désormais avec lui), de recommencements... la rend très sensible aux divers enjeux du monde dans lequel on vit, notamment le drame des réfugiés.

Elina Duni était l’invitée de Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout dans l’émission "Le Mug" sur La Première.