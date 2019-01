Eels reviendra en tournée en Europe cet été

"The Deconstruction" est le 12ème album studio du groupe californien. Il est paru l'année dernière après une absence de quatre années due à des projets solos d'Everett et à la parution de son autobiographie. La billetterie ouvrira le 1er février.

"Nous avons fait une tournée plus courte que d'habitude l'été dernier, avec les concerts plus excitants que jamais", a lancé le leader d'Eels, Mark Oliver Everett alias "E". "Nous avons besoin d'apporter l'amour et l'énergie positive dans certains des lieux que nous n'avons pas visité la dernière fois."

Eels commencera par 18 villes américaines en avril et mai et enchaînera avec l'Europe à l'été avec de nombreuses dates au Royaume-Uni, mais aussi à Lyon, son unique concert en France (10 septembre), Amsterdam, Copenhague et Barcelone.

Voici l'intégralité des dates de la poursuite de la tournée "The Deconstruction":

Avril



21 - Denver, CO @ Gothic Theatre

23 - Minneapolis, MN @ First Avenue

24 - Milwaukee, WI @ Turner Hall Ballroom

25 - Chicago, IL @ Thalia Hall

26 - Detroit, MI @ Majestic Theatre

27 - Pittsburgh, PA @ Mr. Smalls Theatre

29 - Buffalo, NY @ Town Ballroom

30 - Boston, MA @ The Wilbur



Mai

1 - New York, NY @ Irving Plaza

3 - Nashville, TN @ Cannery Ballroom

5 - Dallas, TX @ Canton Hall

6 - Austin, TX @ Emo's

8 - Phoenix, AZ @ The Van Buren

9 - Santa Ana, CA @ The Observatory

11 - San Diego, CA @ The Observatory North Park

12 - Los Angeles, CA @ The Theater at Ace Hotel

13 - San Francisco, CA @ The Regency Ballroom

14 - Sacramento, CA @ Crest Theatre



Août

14 - Zurich, Suisse @ X-TRA

15 - Le Locle, Suisse @ Rock Altitude Festival

19 - Nottingham, Royaume-Uni @ Rock City

20 - Southampton, Royaume-Uni @ O2 Guildhall

21 - Londres, Royaume-Uni @ Hammersmith Apollo

24 - Amsterdam, Pays-Bas @ Once In A Blue Moon Festival

27 - Copenhague, Danemark @ Grey Hall

28 - Oslo, Norvège @ Rockefeller

29 - Stockholm, Suède @ Debaser Medis



Septembre

2 - Milan, Italie @ Circolo Magnolia

4 - Linz, Autriche @ Posthof

6 -Barcelona, Espagne @ Razzmatazz

8 - Santiago de Compostela, Espagne @ Auditorio De Galicia

10 - Lyon, France @ Radiant