Eddy de Pretto : « J’ai toujours été en mode conquête ! »

Popularisé par son single "Fête de trop", Eddy De Pretto porte haut et fort les sons et les sujets de son époque. Son album "Cure" bouscule et cartonne. A voir absolument à Liège le 5 juillet, à Namur le 25 aout et à l’AB le 30 janvier 2019.

Il y a un an à peine, il ouvrait pour Tim Dup devant une salle clairsemée. Cette année, Les Nuits Botanique lui ont ouvert grand les portes d’un Chapiteau plein à craquer. L’histoire d’Eddy de Pretto est stratosphérique ! Le public adore sa dégaine improbable, son flow percutant. Mais adhère surtout à la pertinence de son propos, qui questionne avec brio les normes et les constructions identitaires de notre temps. Rencontre posée et souriante avec un homme qui crée dans la tension…