Ecoutez Roméo Elvis en concert à Nantes

Roméo Elvis et son comparse Le Motel étaient à la HIP OPsession à Nantes pour dévoiler leur dernier opus Morale2luxe, une réédition du précédent. Les cinq chansons ont été captées par Arte Concert.

Roméo Elvis est sûrement le rappeur belge actuel le plus influent, sa résonance et son aura atteignent rapidement la France après la sortie de ses deux premiers EP. Né en 1992 à Uccle et après s’être fait viré de l’école, il intègre Saint Luc Tournai en photographie. C’est à ce moment qu’il commence à rapper. Roméo Elvis se rapproche alors de L’Or du Commun et Caballero & JeanJass. Sa jeune carrière prend un véritable tournant quand il débute sa collaboration avec Le Motel, un DJ électro et producteur de talent, sur Morale. Sa musique jusqu’ici très old school prend une consonance particulièrement novatrice, qui le fera décoller, lui permettant de faire valoir son talent sur scène. Roméo Elvis fait montre d’une énergie et d’un sens du spectacle particulièrement remarqués.

L’autre singularité de l’artiste réside dans les paroles de ses chansons, dévoilant sa sensibilité et ses émotions, chose rare dans l’univers du rap mais aussi une mythologie fantasmée peuplée de crocodiles, son animal fétiche. Mais peut-on encore dire que Roméo Elvis est un rappeur tant il a amené sa musique vers des contrées plus hybrides.

Le concert a été capté par Arte le 10 mars 2018.