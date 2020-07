ECM et son créateur Manfred Eicher, toujours dans l’air du temps

Pour la deuxième année consécutive, le grand sondage du magazine américain "Downbeat Magazine" a élu Manfred Eicher "Producteur de l’année" et son label ECM "Label de l’année".

Fondé en 1969 à Munich par Manfred Eicher et Karl Egger, ECM (acronyme de Edition of Contemporary Music) est devenu au fil des années et des enregistrements mythiques l’une des cellules de création les plus singulières et fertiles de l’histoire de l’industrie musicale. Le premier album publié par ECM était signé du pianiste de jazz Mal Waldron, et son titre, "Free at Last", s’est révélé être le prélude parfait à l’aventure qui allait naître. Très vite, les noms de Jan Garbarek, Paul Bley, Gary Burton, Chick Corea, Pat Metheny, Dave Holland, Enrico Rava, Don Cherry, Tomasz Stanko, Art Ensemble Of Chicago allaient rejoindre cette écurie d’exception, sans parler de Keith Jarrett et de son fameux "Köln Concert" de 1975, qui s’écoulera à plus de trois millions d’exemplaires et fera la fortune d’un label originellement voué à la confidentialité. En accueillant en parallèle des grandes pointures de la musique contemporaine comme Steve Reich, ECM a élargi son champ d’influence, conduisant en 1984 à la création d’une division baptisée ECM New Series, dont la star absolue deviendra Arvo Pärt, compositeur estonien aussi prolifique que mystérieux, dont certaines œuvres comme "Tabula Rasa" seront également des best-sellers.