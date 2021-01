Du Hot Club De France à la revue Jazz Hot en passant par la création du label Swing, Charles Delaunay naissait il y a 110 ans

En 1948, dans le N°19 de sa revue Jazz Hot, Charles Delaunay couche sur papier les prémices du Hot Club De France "Ayant consacré près de quinze années de mon activité au service de cette cause dont j’ai longtemps assumé seul les charges et les responsabilités je puis peut-être me croire qualifié pour en retracer les pittoresques péripéties avant qu’elles ne s’estompent à tout jamais dans l’oubli du temps".

En notre siècle, l’égoïsme est de rigueur, l’expérience s’acquiert à ses propres dépens et je sais que tous les conseils prodigués par un ancien ne sont qu’une aide minime (Charles Delaunay).

C’est le 29 mars 1933 que Charles Delaunay, 22 ans, assite avec une amie à son premier concert de jazz dans les caves du 133 Boulevard Raspail à Paris. Il s’agissait du 3ème concert du Hot Club De France créé quelques mois plus tôt. C’est là que Charles découvre les joies et l’excitation d’un concert en "live". Sur scène : Freddy Johnson au piano, Arthur Briggs à la trompette, Russell Goudy/Andy Foster aux saxophones et un batteur "dont personne ne s’est jamais rappelé le nom".

La rencontre avec Bureau, Panassié, Gazères...

Sitôt le concert terminé, Charles se jeta sur Jacques Bureau, ancien compagnon de classe et actif au sein du Hot Club mais aussi animateur à radio L.L., petite radio privée. Ensemble ils évoquent cette passion commune pour le jazz, mais aussi Hugues Panassié (chroniqueur dans la revue "Jazz-Tango Dancing") ainsi que l'entrevue entre Bureau, Panassié et deux étudiants (Edwin Dirats et Jacques Oxenfans) désireux de fonder un club d’amateurs de jazz. De cette réunion naîtra une nouvelle association "Jazz Club Universitaire" qui installa son siège près de la gare St. Lazarre. Elle prit, quelques temps plus tard, le nom proposé par Hugues Panassié : "Hot Club De France". C’est à cette époque que Charles Delaunay rejoint l’équipe et créera deux ans plus tard, avec Hugues Panassié, ce qui sera considéré comme l’organe "officiel" du Hot Club, la revue "Jazz Hot". Charles sera aussi le manager du Quintette à corde du Hot Club De France avec le guitariste Django Reinhardt et le violoniste Stéphane Grappelli.