Du 1er au 6 mars, Mons accueille la semaine de la Voix sous ses plus beaux atouts

4 concerts seront retransmis en direct, les autres le seront en différé mais regroupés tous sur la même plateforme dès la fin de la semaine, le 7 mars. Selon vos envies, il sera possible de profiter d'ambiances variées et différentes puisque les artistes invités sont tous pourvus d'un talent caractère particulier. Plongez au coeur d'un club de jazz avec le duo de Sarah Lancman et Giovanni Mirabassi, d'un salon de musique classique intimiste avec la soprano Clara Inglese accompagnée de Charly Delbecq ou encore d'une performance live au gré des déambulations des étudiants d’ARTS² dans l'espace public.